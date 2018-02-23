Установлена точная дата падения китайской космической станции "Тяньгун-1"
От американской системы контроля космоса стало известно, что 10 апреля нынешнего года космическая станция «Тяньгун-1», запущенная в Китае, массой 8,5 тонн войдет в атмосферу Земли. По предварительным данным специалистов, существует доля вероятности того, что не все части космической конструкции сгорят при попадании в атмосферу.
Поэтому они приземляться на земную поверхность, однако точное местоположение пока определить невозможно. Как прогнозируют эксперты, падение может произойти во временном промежутке с 25 марта по 17 апреля.
Космическая станция «Тяньгун-1» находилась в космосе около семи лет и смогла принять на борт две группы китайских астронавтов. На сегодняшний день специалисты упоминают о количестве космического мусора, который является результатом человеческой деятельности на МКС.
Поэтому они приземляться на земную поверхность, однако точное местоположение пока определить невозможно. Как прогнозируют эксперты, падение может произойти во временном промежутке с 25 марта по 17 апреля.
Космическая станция «Тяньгун-1» находилась в космосе около семи лет и смогла принять на борт две группы китайских астронавтов. На сегодняшний день специалисты упоминают о количестве космического мусора, который является результатом человеческой деятельности на МКС.
Автор: Богданова Ярослава