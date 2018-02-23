Виктория Бекхэм создала модный тренд на фотографии из туалета
Жена знаменитого футболиста Виктория Бекхэм создала новый модный тренд – размещать в Сети фотографии из туалета. Уже появились снимки Мадонны и Марьяны Ро.
Британская модель находилась в туалете в Нью-Йорке на проходившей там неделе моды. Таким образом, появился своеобразный флешмоб в Instagram. На изображении под дверью кабинки видны ноги звезды в белых шлепках, в комментарии она пояснила, что у нее перерыв.
Через некоторое время свой образ из туалета показала видеоблогер Марьяна Ро. Ро имеет не менее 5 млн. фолловеров, на фото она сидит в белом халате и золотистой маске, при этом оголив ноги. Знаменитый фотограф из Турции Мерт Алас продолжил «соревнование» и добавил фото посещающей уборную Мадонны. Снимок нигде ранее не публиковался.
Британская модель находилась в туалете в Нью-Йорке на проходившей там неделе моды. Таким образом, появился своеобразный флешмоб в Instagram. На изображении под дверью кабинки видны ноги звезды в белых шлепках, в комментарии она пояснила, что у нее перерыв.
Через некоторое время свой образ из туалета показала видеоблогер Марьяна Ро. Ро имеет не менее 5 млн. фолловеров, на фото она сидит в белом халате и золотистой маске, при этом оголив ноги. Знаменитый фотограф из Турции Мерт Алас продолжил «соревнование» и добавил фото посещающей уборную Мадонны. Снимок нигде ранее не публиковался.
Автор: Северов Андрей