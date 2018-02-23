Алика Смехова раскрыла свои бьюти-секреты
Известная российская актриса Алика Смехова рассказала о своих бюьти-секретах. Откровенное интервью знаменитость дала журналистам издания «СтарХит».
Уже на протяжении десяти лет Смехова придерживается правил здорового питания. В частности, актриса есть хлеб только из кукурузы, риса и гречки, она отдает предпочтение употреблению безлактозных продуктов, пьёт исключительно козье молоко. Мясные бульоны Смехова исключила из своего рациона. По ее словам, вода с лимоном и овощные супы помогают ощелачивать организм.
Смехова очень часто ходит в бассейн. Это правило актриса соблюдает в рамках программы детоксикации, которую сейчас проходит. Вода представляет собой прекрасный антистресс, дающий ей прилив сил и мышечный тонус. Кроме этого, минимум раз в месяц знаменитость посещает сауну. Не забывает Смехова и про спортивный зал, где она занимается на кардиотренажерах.
Немаловажным является уход за лицом. Поскольку очень часто на нем присутствует сложный грим, Смехова любит, чтобы кожа отдыхала. Раз в неделю артиста старается делать массаж, самостоятельно проводит косметологические процедуры дома.
Уже на протяжении десяти лет Смехова придерживается правил здорового питания. В частности, актриса есть хлеб только из кукурузы, риса и гречки, она отдает предпочтение употреблению безлактозных продуктов, пьёт исключительно козье молоко. Мясные бульоны Смехова исключила из своего рациона. По ее словам, вода с лимоном и овощные супы помогают ощелачивать организм.
Смехова очень часто ходит в бассейн. Это правило актриса соблюдает в рамках программы детоксикации, которую сейчас проходит. Вода представляет собой прекрасный антистресс, дающий ей прилив сил и мышечный тонус. Кроме этого, минимум раз в месяц знаменитость посещает сауну. Не забывает Смехова и про спортивный зал, где она занимается на кардиотренажерах.
Немаловажным является уход за лицом. Поскольку очень часто на нем присутствует сложный грим, Смехова любит, чтобы кожа отдыхала. Раз в неделю артиста старается делать массаж, самостоятельно проводит косметологические процедуры дома.
Автор: Валерия Орлова