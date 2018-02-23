Поклонники заявили, что Юлия Высоцкая стала похожа на Андрея Кончаловского
Поклонники Юлии Высоцкой считают, что со временем она все больше начинает походить на своего супруга Андрея Кончаловского. Фолловеры теледивы убеждены, что их пара является доказательством того, что живущие долго вместе партнеры становятся “близнецами”.
Такие слова начали звучать после новой публикации Юлии Высоцкой в сети Instagram. Там она поделилась черно-белым снимком в шляпе, поинтересовавшись у подписчиков, какие у них планы на вечер. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что простой головной убор может существенно изменить внешность человека, но Высоцкой такой образ к лицу, поскольку делает ее еще более элегантной и изысканной.
Кроме того, многие поклонники выразили мнение, что на фото внешность телеведущей делает ее похожей на Кончаловского. “Вы очень, очень похожи с Вашим мужем!”, “Одно лицо с мужем”, Да...все становятся похожими с мужьями”, — написали фанаты в комментариях. Сама же публикация успела собрать всего за сутки более 11 тысяч отметок “Мне нравится”.
Такие слова начали звучать после новой публикации Юлии Высоцкой в сети Instagram. Там она поделилась черно-белым снимком в шляпе, поинтересовавшись у подписчиков, какие у них планы на вечер. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что простой головной убор может существенно изменить внешность человека, но Высоцкой такой образ к лицу, поскольку делает ее еще более элегантной и изысканной.
Кроме того, многие поклонники выразили мнение, что на фото внешность телеведущей делает ее похожей на Кончаловского. “Вы очень, очень похожи с Вашим мужем!”, “Одно лицо с мужем”, Да...все становятся похожими с мужьями”, — написали фанаты в комментариях. Сама же публикация успела собрать всего за сутки более 11 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер