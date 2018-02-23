Стоимость Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ в России составит свыше 100 тысяч рублей
Приобрести Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ на территории России можно будет по цене более 100 тысяч рублей. Анонс флагманских девайсов от южнокорейского бренда должен состояться в ближайшее время.
Эксперты отмечают, что новые Samsung Galaxy S9 будут отличаться множеством прогрессивных “фишек”, которые позволят им выгодно выделяться на фоне других Android-устройств. Первые базовые модификации смартфона в России будут предлагаться по цене от 65 тысяч рублей, пока на Galaxy S9+ россиянам придется потратить порядка 80 тысяч рублей, почти как в случае с iPhone X. Речь идет о флагманах с 64 ГБ ПЗУ.
Эксперты также прогнозируют появление “продвинутой” версии смартфона, оснащенной 256 ГБ встроенной памяти. В таком случае стоимость Samsung Galaxy S9+ “перевалит” за 100 тысяч. Впрочем, приобрести такой вариант можно будет лишь на “сером” рынке, поскольку вряд ли южнокорейский бренд станет продавать его официально, учитывая столь высокую стоимость. За такую сумму предложат флагман с дисплеем 6,2 дюйма, процессором Exynos 9810, 6 ГБ ОЗУ, а также двойной камерой и аккумулятором суммарной емкостью 3500 мАч.
Эксперты отмечают, что новые Samsung Galaxy S9 будут отличаться множеством прогрессивных “фишек”, которые позволят им выгодно выделяться на фоне других Android-устройств. Первые базовые модификации смартфона в России будут предлагаться по цене от 65 тысяч рублей, пока на Galaxy S9+ россиянам придется потратить порядка 80 тысяч рублей, почти как в случае с iPhone X. Речь идет о флагманах с 64 ГБ ПЗУ.
Эксперты также прогнозируют появление “продвинутой” версии смартфона, оснащенной 256 ГБ встроенной памяти. В таком случае стоимость Samsung Galaxy S9+ “перевалит” за 100 тысяч. Впрочем, приобрести такой вариант можно будет лишь на “сером” рынке, поскольку вряд ли южнокорейский бренд станет продавать его официально, учитывая столь высокую стоимость. За такую сумму предложат флагман с дисплеем 6,2 дюйма, процессором Exynos 9810, 6 ГБ ОЗУ, а также двойной камерой и аккумулятором суммарной емкостью 3500 мАч.
Автор: Марина Вебер