Зубков сообщил о наличии в организме бобслеистки Сергеевой запрещенного вещества
Александр Зубков, глава российской Федерации бобслея и скелетона, подтвердил, что в организме бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружено запрещенное вещество. На ОИ-2018, которые проходят в Южной Корее, спортсменка заняла 12 место.
Сообщается, что запрещенное средство могло попасть в организм Сергеевой через капли для носа.
Сообщается, что запрещенное средство могло попасть в организм Сергеевой через капли для носа.
Автор: Валерия Орлова