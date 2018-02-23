В Москве на Мичуринском проспекте произошло серьёзное ДТП
На Мичуринском проспекте в Москве в пятницу, 23 февраля, произошло серьёзное ДТП. Имеется информация, что столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, одном из транспортных средств перевернулось, в результате в нем оказался зажат человек. В столичном ГИБДД уточнили, что произошло столкновение автомобилей Lexus и Renault. В результате аварии пострадал один человек.
Обстоятельства случившегося выясняются.
По их словам, одном из транспортных средств перевернулось, в результате в нем оказался зажат человек. В столичном ГИБДД уточнили, что произошло столкновение автомобилей Lexus и Renault. В результате аварии пострадал один человек.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Автор: Валерия Орлова