В Москве местный житель пытался ограбить женщину с ребенком, угрожая катаной
В Москве местный житель пытался совершить ограбление с угрозой катаной. Пострадавшими оказались мать и ее сын-семиклассник.
Инцидент происходил на улице Лескова. Нападавший сразу озвучил свое требование отдать ему деньги. При этом он угрожал катаной.
Ограбление ему совершить не удалось, в связи с оперативным задержанием сотрудниками полиции. Согласно факту произошедшего, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Оружие нападения также было изъято.
Инцидент происходил на улице Лескова. Нападавший сразу озвучил свое требование отдать ему деньги. При этом он угрожал катаной.
Ограбление ему совершить не удалось, в связи с оперативным задержанием сотрудниками полиции. Согласно факту произошедшего, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Оружие нападения также было изъято.
Автор: Сёмина Виктория