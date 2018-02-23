В 2019 году Intel готовится выпустить ноутбуки со связью 5G
В 2019 году компания Intel готовится презентовать общественности ноутбуки, которые смогут поддерживать связь 5G. Новые чипсеты могут предоставить устройствам производства Lenovo, HP, а также Microsoft и Dell.
Источники утверждают, что руководство Intel уже заключило контракты с некоторыми крупными производителями компьютерной техники. Помимо 5G, ноутбуки также сохранят поддержку LTE и 3G. Новые чипсеты, как ожидается, в итоге должны эффективно функционировать одновременно со всеми вышеупомянутыми видами связи.
Согласно обнародованным в Сети характеристикам, сеть 5G в себя будет включать низкочастотный спектр на 600–700 Мгц. Одновременно с этим предусмотрен среднечастотный на 3,5 Ггц и, кроме того, высокочастотный на 50 Ггц. При этом точные сроки выхода ПК с поддержкой данного типа связи официально инсайдерами не озвучивались.
Ранее “Актуальные новости” сообщили о выпуске компанией Intel обновления, призванного ускорить производительные компьютеры под управлением Windows 10.
Источники утверждают, что руководство Intel уже заключило контракты с некоторыми крупными производителями компьютерной техники. Помимо 5G, ноутбуки также сохранят поддержку LTE и 3G. Новые чипсеты, как ожидается, в итоге должны эффективно функционировать одновременно со всеми вышеупомянутыми видами связи.
Согласно обнародованным в Сети характеристикам, сеть 5G в себя будет включать низкочастотный спектр на 600–700 Мгц. Одновременно с этим предусмотрен среднечастотный на 3,5 Ггц и, кроме того, высокочастотный на 50 Ггц. При этом точные сроки выхода ПК с поддержкой данного типа связи официально инсайдерами не озвучивались.
Ранее “Актуальные новости” сообщили о выпуске компанией Intel обновления, призванного ускорить производительные компьютеры под управлением Windows 10.
Автор: Марина Вебер