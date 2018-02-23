В Шотландии психолог нашел аномальную дорогу, где часто исчезают люди
Питер Маккуй, который долгие годы работал психологом, исследовал случаи исчезновения людей в Шотландии. Он обнаружил аномальную дорогу, где чаще всего видели странные явления.
69-летний мужчина вышел на пенсию и проживает в Глазго. Он собрал статистику странных исчезновений людей на дорогах и выпустил свою книгу, в которой подробно описывает каждый случай. Самым странным он считает путь, который проходит по загородной местности возле Бристольского аэропорта.
Жители данной местности, по его словам, уже давно, начиная с середины прошлого века, замечают приведений, НЛО, некоторые даже видели силуэты представителей инопланетных цивилизаций. С того же момента участились случаи пропажи людей.
69-летний мужчина вышел на пенсию и проживает в Глазго. Он собрал статистику странных исчезновений людей на дорогах и выпустил свою книгу, в которой подробно описывает каждый случай. Самым странным он считает путь, который проходит по загородной местности возле Бристольского аэропорта.
Жители данной местности, по его словам, уже давно, начиная с середины прошлого века, замечают приведений, НЛО, некоторые даже видели силуэты представителей инопланетных цивилизаций. С того же момента участились случаи пропажи людей.
Автор: Северов Андрей