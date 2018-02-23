В Москве преступники похитили полмиллиона рублей у безработного в подъезде
Похитить сумму в 450 тысяч рублей удалось злоумышленникам в подъезде одного из жилых домов, расположенных на юге Москвы. Жертвой преступников оказался безработный, ставший объектом нападения на улице Кировоградская.
Преступники действовали внезапно, окружив мужчину и угрожая ему с помощью электрошокера. Более того, приятель потерпевшего также пострадал, он был жестоко избит. После нападения и ограбления преступники оперативно покинули место преступления.
Согласно факту произошедшего, в полиции возбудили уголовное дело. Сообщается, что поймать злоумышленников пока не удалось.
Преступники действовали внезапно, окружив мужчину и угрожая ему с помощью электрошокера. Более того, приятель потерпевшего также пострадал, он был жестоко избит. После нападения и ограбления преступники оперативно покинули место преступления.
Согласно факту произошедшего, в полиции возбудили уголовное дело. Сообщается, что поймать злоумышленников пока не удалось.
Автор: Сёмина Виктория