Улицы в Балашихе очищают от снега с помощью танка
На территории Подмосковья очисткой улиц от снега занимается танк. В частности, бронетехника за этим занятием была замечена в Балашихе, о чем сообщают местные информационные издания.
По словам источников, сперва энтузиасты использовали танк, чтобы очистить территорию от снега непосредственно на своем участке. Однако после этого бронетехника передвинулась на улицы Балашихи, чтобы оказать помощь местным коммунальным службам освободить проезжую часть от многочисленных снежных заметов.
Сами водители танка рассказывают порталу 360tv, что уже активно принимают заявки на расчищение территорий от соседей, и готовы убрать от 10 до 20 км снега. Способствуют этому и комфортные условия, наблюдаемые в салоне военной техники. В частности, там имеется кровать, автономная печка, поддерживающая постоянное тепло. Кроме того, внутри можно найти даже телевизор и магнитолу, а еще у владельцев БРДМ хорошее настроение для таких манипуляций, а сам процесс уборки протекает относительно стремительными темпами.
По словам источников, сперва энтузиасты использовали танк, чтобы очистить территорию от снега непосредственно на своем участке. Однако после этого бронетехника передвинулась на улицы Балашихи, чтобы оказать помощь местным коммунальным службам освободить проезжую часть от многочисленных снежных заметов.
Сами водители танка рассказывают порталу 360tv, что уже активно принимают заявки на расчищение территорий от соседей, и готовы убрать от 10 до 20 км снега. Способствуют этому и комфортные условия, наблюдаемые в салоне военной техники. В частности, там имеется кровать, автономная печка, поддерживающая постоянное тепло. Кроме того, внутри можно найти даже телевизор и магнитолу, а еще у владельцев БРДМ хорошее настроение для таких манипуляций, а сам процесс уборки протекает относительно стремительными темпами.
Автор: Марина Вебер