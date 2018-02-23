Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер «Не в себе» Содерберга
Режиссер Стивен Содерберг решил представить гостям Берлинского фестиваля свой новый кинофильм, который получил название «Не в себе». Особенность картины заключается в том, что она была снята полностью на камеру iPhone.
Сюжет фильма «Не в себе» повествует о молодой девушке, которая просто одержима манией преследования. Она старается убежать от воображаемого «сталкера», в результате чего попадает в психбольницу. Медики не верят ее словам и считают главную героиню обычной пациенткой с типичным расстройством.
Как заявили эксперты, кинолента порадует зрителей необычной технологией съёмки и закрученной фабулой. Проект Содерберга значительно отличается от предыдущих его работ.
Режиссер долго не решался приступить к съёмкам новой киноленты, поскольку уже давно разочаровался в кинобизнесе. Однако его заинтересовали цифровые методы создания фильмов. С техникой Содерберг предпочитает связывать только хорошие идеи. Сейчас он жалеет, что у него не было iPhone в 15-летнем возрасте. Фотографией режиссер увлекается давно, но подобный эксперимент со съёмкой фильма был проведен впервые.
Сюжет фильма «Не в себе» повествует о молодой девушке, которая просто одержима манией преследования. Она старается убежать от воображаемого «сталкера», в результате чего попадает в психбольницу. Медики не верят ее словам и считают главную героиню обычной пациенткой с типичным расстройством.
Как заявили эксперты, кинолента порадует зрителей необычной технологией съёмки и закрученной фабулой. Проект Содерберга значительно отличается от предыдущих его работ.
Режиссер долго не решался приступить к съёмкам новой киноленты, поскольку уже давно разочаровался в кинобизнесе. Однако его заинтересовали цифровые методы создания фильмов. С техникой Содерберг предпочитает связывать только хорошие идеи. Сейчас он жалеет, что у него не было iPhone в 15-летнем возрасте. Фотографией режиссер увлекается давно, но подобный эксперимент со съёмкой фильма был проведен впервые.
Автор: Валерия Орлова