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Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер «Не в себе» Содерберга
Режиссер Стивен Содерберг решил представить гостям Берлинского фестиваля свой новый кинофильм, который получил название «Не в себе». Особенность картины заключается в том, что она была снята полностью на камеру iPhone.

Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер «Не в себе» Содерберга


Сюжет фильма «Не в себе» повествует о молодой девушке, которая просто одержима манией преследования. Она старается убежать от воображаемого «сталкера», в результате чего попадает в психбольницу. Медики не верят ее словам и считают главную героиню обычной пациенткой с типичным расстройством.

Как заявили эксперты, кинолента порадует зрителей необычной технологией съёмки и закрученной фабулой. Проект Содерберга значительно отличается от предыдущих его работ.

Режиссер долго не решался приступить к съёмкам новой киноленты, поскольку уже давно разочаровался в кинобизнесе. Однако его заинтересовали цифровые методы создания фильмов. С техникой Содерберг предпочитает связывать только хорошие идеи. Сейчас он жалеет, что у него не было iPhone в 15-летнем возрасте. Фотографией режиссер увлекается давно, но подобный эксперимент со съёмкой фильма был проведен впервые.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:24
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