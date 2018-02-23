Алина Загитова призналась, что не ощутила себя Олимпийской чемпионкой после победы
Алина Загитова не ощутила себя Олимпийской чемпионкой после победы. В этом россиянка призналась, комментируя свое первенство, полученное на зимних соревнованиях, проходящих сейчас в Южной Корее в Пхенчхане.
«Я не начну ощущать себя чемпионкой, пока в моих руках не окажется выигранная медаль. Я до сих пор пребываю в приятном удивлении от своей победы и легкого преодоления поставленной задачи. Значит, работа с тренерами оказалась не напрасной, и мой потенциал реализовался на 100%», - отметила Загитова.
Также чемпионка добавила, что победить ей удалось исключительно благодаря упорному труду и вере в свою победу. Комментарии с поздравлениями фигуристке поспешили опубликовать в микроблогах многие российские звезды шоу-бизнеса, среди которых оказались Яна Рудковская, Тина Канделаки и Сергей Лазарев.
«Я не начну ощущать себя чемпионкой, пока в моих руках не окажется выигранная медаль. Я до сих пор пребываю в приятном удивлении от своей победы и легкого преодоления поставленной задачи. Значит, работа с тренерами оказалась не напрасной, и мой потенциал реализовался на 100%», - отметила Загитова.
Также чемпионка добавила, что победить ей удалось исключительно благодаря упорному труду и вере в свою победу. Комментарии с поздравлениями фигуристке поспешили опубликовать в микроблогах многие российские звезды шоу-бизнеса, среди которых оказались Яна Рудковская, Тина Канделаки и Сергей Лазарев.
Автор: Сёмина Виктория