В Москве мужчине всю ночь резали лицо, пока он не отдал биткоины
В Москве злоумышленники практически всю ночь резали лицо мужчине, который является владельцем биткоинов. Они не прекратили пытать криптоинвестора, пока он не согласился передать им виртуальную валюту.
По информации СМИ, мужчине удалось выжить даже, несмотря на то, что после случившегося неизвестные оставили его лежать на 20-градусном морозе. Сейчас пострадавший находится в одной из больниц Строгино. Злоумышленникам он передал 100 биткоинов.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех подробностей и обстоятельств инцидента.
По информации СМИ, мужчине удалось выжить даже, несмотря на то, что после случившегося неизвестные оставили его лежать на 20-градусном морозе. Сейчас пострадавший находится в одной из больниц Строгино. Злоумышленникам он передал 100 биткоинов.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех подробностей и обстоятельств инцидента.
Автор: Валерия Орлова