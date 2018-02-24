Новый смартфон Xiaomi обзаведется сканером радужной оболочки глаза, как в Samsung Galaxy S9
Новый смартфон от компании Xiaomi обзаведется сканером радужной оболочки глаза, подобным тому, что имеется у Samsung Galaxy S9. Такое мнение озвучили разработчики с форума XDA Developers.
Предполагается, что сканер у новой разработки Xiaomi обеспечит пользователям надежную защиту устройства от посторонних лиц. Также ожидается, что задействуют технологию в случае со смартфоном Mi Max 3 с экраном на 7 дюймов. Анонс указанного устройства должен состояться уже в середине 2018 года. С целью реализации новой функции китайский производитель оснастил свои девайсы модулем OmniVision OV2281.
По мнению разработчиков, новый смартфон от Xiaomi сканер сетчатки глаза получит непосредственно рядом с фронтальной камерой. Кроме того, гаджет должен поддерживать функцию быстрой зарядки и возможность беспроводного пополнения заряда устройства, о других технических характеристиках сведений официальных нет.
Ранее также стало известно, что флагман Xiaomi Mi 7 обзаведется функцией Always-On Display.
Предполагается, что сканер у новой разработки Xiaomi обеспечит пользователям надежную защиту устройства от посторонних лиц. Также ожидается, что задействуют технологию в случае со смартфоном Mi Max 3 с экраном на 7 дюймов. Анонс указанного устройства должен состояться уже в середине 2018 года. С целью реализации новой функции китайский производитель оснастил свои девайсы модулем OmniVision OV2281.
По мнению разработчиков, новый смартфон от Xiaomi сканер сетчатки глаза получит непосредственно рядом с фронтальной камерой. Кроме того, гаджет должен поддерживать функцию быстрой зарядки и возможность беспроводного пополнения заряда устройства, о других технических характеристиках сведений официальных нет.
Ранее также стало известно, что флагман Xiaomi Mi 7 обзаведется функцией Always-On Display.
Автор: Марина Вебер