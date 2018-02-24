Компания Mundo Reader представила пару новых смартфонов BQ Aquaris VS и VS Plus
Популярный в Испании холдинг Mundo Reader, занимающийся изготовлением гаджетов под логотипом BQ, представил пару эксклюзивных телефонов Aquaris VS и VS Plus с последующим их продвижением на мировой рынок. Незначительным отличием телефонов выступает экранная диагональ, которая в Aquaris VS 5,2-дюймовая с пиксельным разрешением 1280 х 720, а в увеличенном варианте Plus экран в 5,5 дюймов с 1920 х 1080 пикселями.
В оба варианта гаджетов встроена однокристальная электронная схема Snapdragon 430 на базе Android 7.1.2 Nougat с допустимым улучшением до Android Oreo, а на обратной стороне корпуса гаджетов находится датчик реагирования на скрин пальца. Флагман VS имеет основную камеру на 12 Мп с выпуклостью F/2,0 и лицевую на 8 Мп. В данной модели присутствует функция экстренного питания Qualcomm Quick Charge 3.0 с батареей объемом 3100 мА/ч.
Ценовая политика на смартфон с оперативкой на 3 ГБ и 32 ГБ накопительной составит 190 евро, а вариант VS Plus с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопительной – 230 евро. Гаджет также содержит не на много больше аккумулятор емкостью 3400 мА/ч.
В оба варианта гаджетов встроена однокристальная электронная схема Snapdragon 430 на базе Android 7.1.2 Nougat с допустимым улучшением до Android Oreo, а на обратной стороне корпуса гаджетов находится датчик реагирования на скрин пальца. Флагман VS имеет основную камеру на 12 Мп с выпуклостью F/2,0 и лицевую на 8 Мп. В данной модели присутствует функция экстренного питания Qualcomm Quick Charge 3.0 с батареей объемом 3100 мА/ч.
Ценовая политика на смартфон с оперативкой на 3 ГБ и 32 ГБ накопительной составит 190 евро, а вариант VS Plus с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопительной – 230 евро. Гаджет также содержит не на много больше аккумулятор емкостью 3400 мА/ч.
Автор: Богданова Ярослава