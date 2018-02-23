Эксперты рассказали о судьбе биткоина
Биткоин опустился ниже отметки 10 тысяч долларов. Несмотря на присутствие позитивных сигналов, у экспертов создается ощущения, что криптовалютные рынки никак не могут сформировать траекторию роста. Недавнее снижение виртуальной валюты аналитики связывают с проблемами Tether.
Отметка 10 тысяч долларов имеет некий психологический эффект. Биткоин спровоцировал вокруг себя ожесточенные споры. Некоторые пророчат криптовалюте увеличение до 100 тысяч долларов, а их оппоненты считают, что скоро она рухнет.
Специалисты считают, что биткоин, скорее всего, никуда не исчезнет, поскольку на горизонте не наблюдаются угроза его «вымирания», особенно после тех показателей, которых валюта достигала два месяца назад. Некоторые убеждены, что он остается зажатым в рамках спекулятивных реалий.
Биткоин продолжит падать и подниматься. Все, что остается делать – наблюдать за графиком торгов, считают эксперты.
Отметка 10 тысяч долларов имеет некий психологический эффект. Биткоин спровоцировал вокруг себя ожесточенные споры. Некоторые пророчат криптовалюте увеличение до 100 тысяч долларов, а их оппоненты считают, что скоро она рухнет.
Специалисты считают, что биткоин, скорее всего, никуда не исчезнет, поскольку на горизонте не наблюдаются угроза его «вымирания», особенно после тех показателей, которых валюта достигала два месяца назад. Некоторые убеждены, что он остается зажатым в рамках спекулятивных реалий.
Биткоин продолжит падать и подниматься. Все, что остается делать – наблюдать за графиком торгов, считают эксперты.
Автор: Валерия Орлова