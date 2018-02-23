В Петербурге 17-летний подросток травмирован упавшей с крыши сосулькой
С крыши здания в Санкт-Петербурге прямо на голову 17-летнему подростку упала сосулька. Впоследствии юноша был травмирован и ему потребовалась госпитализация в больницу для оказания помощи.
Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место в Санкт-Петербурге накануне, 22 февраля. Вечером в Адмиралтейском районе города на голову подростка с крыш одного из домов, размещенных на Бронницкой улице, рухнула крупная сосулька. Вследствие случившегося несовершеннолетний житель Северной столицы получил травмы средней степени тяжести, поэтому было принято решение о госпитализации подростка в одну из больниц города.
В медучреждении 17-летнему юноше была оперативно оказана необходимая помощь. В частности, у молодого человека отметили ушибы мягких тканей головы, однако, предварительно, угрозы его жизни на данный момент нет. О происшествии осведомлены сотрудники органов правопорядка Петербурга, и сейчас по факту произошедшего проводится проверка, но детали последней источниками не раскрываются.
Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место в Санкт-Петербурге накануне, 22 февраля. Вечером в Адмиралтейском районе города на голову подростка с крыш одного из домов, размещенных на Бронницкой улице, рухнула крупная сосулька. Вследствие случившегося несовершеннолетний житель Северной столицы получил травмы средней степени тяжести, поэтому было принято решение о госпитализации подростка в одну из больниц города.
В медучреждении 17-летнему юноше была оперативно оказана необходимая помощь. В частности, у молодого человека отметили ушибы мягких тканей головы, однако, предварительно, угрозы его жизни на данный момент нет. О происшествии осведомлены сотрудники органов правопорядка Петербурга, и сейчас по факту произошедшего проводится проверка, но детали последней источниками не раскрываются.
Автор: Марина Вебер