Джей Джей Абрамс рассказал о начале съемок девятого эпизода «Звездных войн»
Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, когда начнет снимать девятый по счету эпизод «Звездных войн». По его словам, уже имеется полностью согласованный сценарий, а это для него много значит.
О грядущих планах режиссер рассказал в программе Стивена Кольбера. По его Абрамса, съёмочный процесс стартует в конце июля нынешнего года.
В финальной части будут задействованы все звезды предыдущих эпизодов, в том числе Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
«Звёздные войны» представляют собой фантастическую франшизу, относящуюся к жанру космической оперы. Она включает в себя 9 кинофильмов, мультфильмы, анимационные сериалы, книги, комиксы и видеоигры, относящиеся к единой Вселенной. Её автором является режиссер Джорд Лукас. Первый фильм вышел в 1970-х годах.
О грядущих планах режиссер рассказал в программе Стивена Кольбера. По его Абрамса, съёмочный процесс стартует в конце июля нынешнего года.
В финальной части будут задействованы все звезды предыдущих эпизодов, в том числе Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
«Звёздные войны» представляют собой фантастическую франшизу, относящуюся к жанру космической оперы. Она включает в себя 9 кинофильмов, мультфильмы, анимационные сериалы, книги, комиксы и видеоигры, относящиеся к единой Вселенной. Её автором является режиссер Джорд Лукас. Первый фильм вышел в 1970-х годах.
Автор: Валерия Орлова