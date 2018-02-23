“Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл Терешин оригинально поздравил с 23 февраля
Кирилл Терешин, известный как “руки-базуки”, достаточно оригинально поздравил мужчин с 23 февраля. В честь отмечаемого сегодня праздника молодой человек записал мотивирующее видеообращение.
На ролике Кирилл Терешин обращается к мужчинам, поздравляя их с 23 февраля. Он говорит множество мотивирующих слов. В частности, житель Пятигорска желает “мирного неба над головой”, призывая “мужиков” быть защитой для своей семьи и родины. “Качайте руки-базуки”, — рекомендует молодой человек, надеясь, что каждый сможет найти себя, как сделал это он. Кроме того, Терешин убежден, что не стоит бояться меняться и экспериментировать над собой.
Всех, кто желает отдать долг родине, “руки-базуки” призывает отправляться на службу. “Только вперед, только победа”, — заключает Терешин, демонстрируя свою “праздничную фирменную двоечку” от “пушечных базук”. Завершает поздравление житель Пятигорска словами “Поднял, обнял, заплакал”.
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин преобразился до неузнаваемости.
На ролике Кирилл Терешин обращается к мужчинам, поздравляя их с 23 февраля. Он говорит множество мотивирующих слов. В частности, житель Пятигорска желает “мирного неба над головой”, призывая “мужиков” быть защитой для своей семьи и родины. “Качайте руки-базуки”, — рекомендует молодой человек, надеясь, что каждый сможет найти себя, как сделал это он. Кроме того, Терешин убежден, что не стоит бояться меняться и экспериментировать над собой.
Всех, кто желает отдать долг родине, “руки-базуки” призывает отправляться на службу. “Только вперед, только победа”, — заключает Терешин, демонстрируя свою “праздничную фирменную двоечку” от “пушечных базук”. Завершает поздравление житель Пятигорска словами “Поднял, обнял, заплакал”.
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин преобразился до неузнаваемости.
Автор: Марина Вебер