Анастасия Решетова подверглась жесткой критике за короткую юбку
Известная модель Анастасия Решетова часто делится с подписчиками новыми фотографиями, но многие из них являются довольно провокационными. На этот раз возлюбленная рэпера Тимати подверглась критике за то, что якобы забыла надеть юбку.
Поводом для этого послужила новая фотография знаменитости, на которой она запечатлена во время выхода из автомобиля. На самом деле, Решетова не забыла надеть юбку, но нижняя часть наряда оказалась настолько короткой, что некоторые пользователи не увидели ее.
Отметим, что не все оценили новую фотографию знаменитости. Однако нашлись и те, кто восхитился стройностью ее ног.
Поводом для этого послужила новая фотография знаменитости, на которой она запечатлена во время выхода из автомобиля. На самом деле, Решетова не забыла надеть юбку, но нижняя часть наряда оказалась настолько короткой, что некоторые пользователи не увидели ее.
Отметим, что не все оценили новую фотографию знаменитости. Однако нашлись и те, кто восхитился стройностью ее ног.
Автор: Валерия Орлова