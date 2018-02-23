Ученые создали доставляющий лекарства напрямую в мозг имплантат
Ученые, работающие на базе Массачусетского технологического института, разработали уникальную систему доставки лекарств в мозг. Для этого исследователям понадобился имплантат. Новая система получила название MiNDS.
Согласно технологии, игла, диаметр которой составляет 150 микронов, наполняется капсулами. Эта система вставляется в мозг человека и подключается к двум маленьким беспроводным насосам, имплантированным в череп. Ученые отмечают, что MiNDS – первая технология, способная доставлять несколько лекарств в труднодоступные области мозга на протяжении двух месяцев. Новинку исследователи тестировали на приматах и крысах.
По словам представителей Массачусетского института, одной из проблем с лекарственными средствами при заболеваниях ЦНС является то, что очень сложно воздействовать на конкретную точку. Таким образом, пероральный прием препаратов пациентом не всегда помогает ему вылечиться.
Согласно технологии, игла, диаметр которой составляет 150 микронов, наполняется капсулами. Эта система вставляется в мозг человека и подключается к двум маленьким беспроводным насосам, имплантированным в череп. Ученые отмечают, что MiNDS – первая технология, способная доставлять несколько лекарств в труднодоступные области мозга на протяжении двух месяцев. Новинку исследователи тестировали на приматах и крысах.
По словам представителей Массачусетского института, одной из проблем с лекарственными средствами при заболеваниях ЦНС является то, что очень сложно воздействовать на конкретную точку. Таким образом, пероральный прием препаратов пациентом не всегда помогает ему вылечиться.
Автор: Валерия Орлова