В России в автосалонах Fiat можно купить новую версию Fiat Doblo
В России официальные представители Fiat начали продажи новой версии Fiat Doblo. Компактный грузовой автомобиль будет стоить в начальной комплектации 1 120 000 рублей.
В экстерьере изменениям подверглись:линии на капоте, плавно переходящие на крышу, внешний вид радиаторной решетки и задних фар, обновились бампера, которые вместе с дисками R16 окрашиваются в цвет кузова. В салоне предлагается большое количество вариантов трансформации всех сидений для перевозки различных длинномеров. Машина может похвастаться новой мультимедийной системой и улучшенной шумоизоляцией.
Под капот предлагается ставить 1,4-литровый 95-сильный мотор, вместе с которым будет работать 5-ступенчатая механика. Привод выбирать нельзя и по умолчанию стоит передний, задняя подвеска независимая. По желанию заказчика возможно установить как пассажирский, так и грузовой вариант кузова.
В экстерьере изменениям подверглись:линии на капоте, плавно переходящие на крышу, внешний вид радиаторной решетки и задних фар, обновились бампера, которые вместе с дисками R16 окрашиваются в цвет кузова. В салоне предлагается большое количество вариантов трансформации всех сидений для перевозки различных длинномеров. Машина может похвастаться новой мультимедийной системой и улучшенной шумоизоляцией.
Под капот предлагается ставить 1,4-литровый 95-сильный мотор, вместе с которым будет работать 5-ступенчатая механика. Привод выбирать нельзя и по умолчанию стоит передний, задняя подвеска независимая. По желанию заказчика возможно установить как пассажирский, так и грузовой вариант кузова.
Автор: Северов Андрей