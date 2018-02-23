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Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной колесной базой
Итальянский бренд Ferrari презентовал общественности гоночное авто SF71H с расширенной колесной базой. По данным агентства Carscoops, новинка имеет обновленную аэродинамику.

Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной колесной базой


Уточняется, что новый гоночный Ferrari SF71H лишился защиты ореола кабины. Кроме того, отдельные детали инженеры итальянского бренда постарались максимально замаскировать, перекрасив их в красный цвет. Под капотом новинки разместился “эволюционный” мотор в паре с надежной трансмиссией. На передней подвеске специалисты решили задействовать тяговые стержни сзади и тонкие спереди. Кроме того, несколько обновлен и агрессивный экстерьер Ferrari SF71H.

Хотя предшественника гоночного авто считали достойным проектом, эту модификацию в компании считают “эволюционной”. Ключевой целью разработчиков являлось усовершенствование, чтобы Ferrari SF71H проявил себя максимально достойно во время поездок по трассе на значительной скорости.

Ранее эксперты из тюнинг-агентства Wheelsandmore показали преображенную Ferrari 812 Superfast.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:56
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