Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной колесной базой
Итальянский бренд Ferrari презентовал общественности гоночное авто SF71H с расширенной колесной базой. По данным агентства Carscoops, новинка имеет обновленную аэродинамику.
Уточняется, что новый гоночный Ferrari SF71H лишился защиты ореола кабины. Кроме того, отдельные детали инженеры итальянского бренда постарались максимально замаскировать, перекрасив их в красный цвет. Под капотом новинки разместился “эволюционный” мотор в паре с надежной трансмиссией. На передней подвеске специалисты решили задействовать тяговые стержни сзади и тонкие спереди. Кроме того, несколько обновлен и агрессивный экстерьер Ferrari SF71H.
Хотя предшественника гоночного авто считали достойным проектом, эту модификацию в компании считают “эволюционной”. Ключевой целью разработчиков являлось усовершенствование, чтобы Ferrari SF71H проявил себя максимально достойно во время поездок по трассе на значительной скорости.
Ранее эксперты из тюнинг-агентства Wheelsandmore показали преображенную Ferrari 812 Superfast.
Уточняется, что новый гоночный Ferrari SF71H лишился защиты ореола кабины. Кроме того, отдельные детали инженеры итальянского бренда постарались максимально замаскировать, перекрасив их в красный цвет. Под капотом новинки разместился “эволюционный” мотор в паре с надежной трансмиссией. На передней подвеске специалисты решили задействовать тяговые стержни сзади и тонкие спереди. Кроме того, несколько обновлен и агрессивный экстерьер Ferrari SF71H.
Хотя предшественника гоночного авто считали достойным проектом, эту модификацию в компании считают “эволюционной”. Ключевой целью разработчиков являлось усовершенствование, чтобы Ferrari SF71H проявил себя максимально достойно во время поездок по трассе на значительной скорости.
Ранее эксперты из тюнинг-агентства Wheelsandmore показали преображенную Ferrari 812 Superfast.
Автор: Марина Вебер