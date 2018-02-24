McLaren презентовала ярко-оранжевый автомобиль MCL33
В пятницу, 23 февраля, команда McLaren официально презентовала новый автомобиль MCL33 в ярко-оранжевом цвете. Планируется,что в сезоне 2018 года транспортное средство подключится к борьбе за высокие позиции.
На протяжении нескольких недель разработчики интриговали общественность тизерами новинки. Комментарии создателей давали основание полагать, что MCL33 будет выполнен в ярко-оранжевом цвете. Впервые за 50 лет в предстоящем сезоне McLaren выйдет на гонку с двигателями от Renault. Первые тестирования новинки начнутся уже на следующей неделе в Барселоне.
Эксперты назвали возвращение к такой цветовой гамме не просто эмоциональным решением. Производитель сделал такой ход, чтобы показать, что прислушивается к мнению болельщиков и тесно взаимодействует с ними.
По словам гоночного директора McLaren Эрика Булье, вся команда разработчиков может гордиться MCL33. Инженеры, конструкторы и специалисты отдела аэродинамики проделали колоссальную работу по интеграции нового силового агрегата в очень короткий период времени. Создатели никогда не ищут лёгких путей и не пытаются сократить производственный процесс.
На протяжении нескольких недель разработчики интриговали общественность тизерами новинки. Комментарии создателей давали основание полагать, что MCL33 будет выполнен в ярко-оранжевом цвете. Впервые за 50 лет в предстоящем сезоне McLaren выйдет на гонку с двигателями от Renault. Первые тестирования новинки начнутся уже на следующей неделе в Барселоне.
Эксперты назвали возвращение к такой цветовой гамме не просто эмоциональным решением. Производитель сделал такой ход, чтобы показать, что прислушивается к мнению болельщиков и тесно взаимодействует с ними.
По словам гоночного директора McLaren Эрика Булье, вся команда разработчиков может гордиться MCL33. Инженеры, конструкторы и специалисты отдела аэродинамики проделали колоссальную работу по интеграции нового силового агрегата в очень короткий период времени. Создатели никогда не ищут лёгких путей и не пытаются сократить производственный процесс.
Автор: Валерия Орлова