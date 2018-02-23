Компания Nissan намерена создать конкурентоспособный с Ranger Raptor пикап Navarа
Знаменитый автомобильный холдинг Японии Nissan намерен создать усовершенствованный вариант пикапа-внедорожника Nissan Navarа, способного конкурировать с представляющей новую модель Ranger Raptor компанией Ford. Уже скоро эту модель выпустят в американские и европейские автосалоны, что заставляет японскую компанию создать схожую версию.
Отмечается, что американцы отдают предпочтение массивным и мощным автомобилям. По данным журнала Motoring известно, что австралийские и японские разработчики марки Nissan решили начать изготовление экстрим-версии Nissan Navarа, но информация остается не подтвержденной.
Примечательно, что базовая концепция будущего внедорожного пикапа Nissan уже лежит в основе производства пикапов Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class. Поэтому эксперты полагают, что японский внедорожник будет оснащен 3,0-литровым турбо-дизельным двигателем немецкого производителя Daimler.
Более подробной информации о характеристиках автомобиля пока нет, однако представители австралийского филиала заверяют о вероятности создания намного более мощной модели, чем у американского конкурента Ford Ranger Raptor.
Отмечается, что американцы отдают предпочтение массивным и мощным автомобилям. По данным журнала Motoring известно, что австралийские и японские разработчики марки Nissan решили начать изготовление экстрим-версии Nissan Navarа, но информация остается не подтвержденной.
Примечательно, что базовая концепция будущего внедорожного пикапа Nissan уже лежит в основе производства пикапов Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class. Поэтому эксперты полагают, что японский внедорожник будет оснащен 3,0-литровым турбо-дизельным двигателем немецкого производителя Daimler.
Более подробной информации о характеристиках автомобиля пока нет, однако представители австралийского филиала заверяют о вероятности создания намного более мощной модели, чем у американского конкурента Ford Ranger Raptor.
Автор: Богданова Ярослава