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Дайвер из Польши показал нападение на него разъяренной мурены
Дайвер из Польши сумел зафиксировать на видео момент нападения на него разъяренной мурены. Отмечается, что инцидент имел место накануне в пределах бухты Содвана на территории Южной Африки.

Дайвер из Польши показал нападение на него разъяренной мурены


Житель Польши решил осуществить погружение, чтобы иметь возможность хорошо рассмотреть коралловый риф. Однако внезапно дайвер заметил, что его целенаправленно преследуют сразу две мурены. На обнародованных впоследствии в Сети кадрах можно рассмотреть, как одна из рыб достаточно устрашающе смотрит в сторону незваного гостя, открывая пасть, чтобы запугать мужчину. Спустя несколько секунд мурена атакует поляка, но в итоге дайверу все же удается оторваться от преследователей, не получив при этом никаких серьезных повреждений.



По словам автора ролика, он никоим образом не пытался спровоцировать мурен. Фактически, указанные подводные жители атаковали его самостоятельно без какого-либо веского повода для таких действий с их стороны. Просмотреть видео менее чем за сутки успели более 1,1 тысячи граждан.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:28
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