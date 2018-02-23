Camelot Unchained доберётся до бета-тестирования
Ролевая игра, получившая название Camelot Unchained, в скором времени будет доступна для проведения бета-тестирования. Работа над проектом стартовала еще в 2013 году, тогда авторы гейма получили свыше двух миллионов долларов инвестиций.
На сервисе Kickstarter разработчики объявили сбор денежных средств, необходимых для создания ролевой игры Camelot Unchained. Сообщается, что первый бета-тест гейма запланирован на 4 июля, однако он будет проводиться в закрытой форме. Доступ к нему получат только инвесторы и те, кто согласится приобрести игру. На первом этапе командам предложат проверить корректность взаимодействия персонажей, нормальную работу процессов противостояния миров, а также строительства.
Геймеры получат возможность сразиться на возведенных аренах и принять участие в массовых боях с сотнями других пользователей. Разработчики обещают добавить тестировщикам расовые бонусы и повышенные классы. От результатов бета-теста будет зависеть дата открытия права «раннего доступа». Планируется, что релиз Camelot Unchained состоится в следующем году.
На сервисе Kickstarter разработчики объявили сбор денежных средств, необходимых для создания ролевой игры Camelot Unchained. Сообщается, что первый бета-тест гейма запланирован на 4 июля, однако он будет проводиться в закрытой форме. Доступ к нему получат только инвесторы и те, кто согласится приобрести игру. На первом этапе командам предложат проверить корректность взаимодействия персонажей, нормальную работу процессов противостояния миров, а также строительства.
Геймеры получат возможность сразиться на возведенных аренах и принять участие в массовых боях с сотнями других пользователей. Разработчики обещают добавить тестировщикам расовые бонусы и повышенные классы. От результатов бета-теста будет зависеть дата открытия права «раннего доступа». Планируется, что релиз Camelot Unchained состоится в следующем году.
Автор: Валерия Орлова