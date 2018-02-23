Леонид Агутин по случаю Дня защитника Отечества показал военный билет
Известный российский певец, автор песен и композитор Леонид Агутин поздравил представителей сильного пола с праздником – Днем защитника Отечества. К своей публикации артист прикрепил фотографию своего военного билета.
Агутин пожелал мужчинам удачи во всем, простых человеческих радостей и мирного неба над головой. Его военный билет был выдан Брежневским районным военным комиссариатом города Москвы. Судя по документу, Агутин отправился на службу в 1986 году, когда ему исполнилось 18 лет.
Подписчики не могли не обратить внимания на фотографию певца в молодости. Они отметили его густые волосы. По мнению некоторых, лицо исполнителя практически не изменилось. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Агутин пожелал мужчинам удачи во всем, простых человеческих радостей и мирного неба над головой. Его военный билет был выдан Брежневским районным военным комиссариатом города Москвы. Судя по документу, Агутин отправился на службу в 1986 году, когда ему исполнилось 18 лет.
Подписчики не могли не обратить внимания на фотографию певца в молодости. Они отметили его густые волосы. По мнению некоторых, лицо исполнителя практически не изменилось. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова