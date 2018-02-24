Ученые: Первыми художниками в мире могли являться неандертальцы
Первыми художниками в мире могли оказаться неандертальцы, хотя прежде считалось, что такой статус имели кроманьонцы. На такие выводы ученых натолкнули древние образцы наскальной живописи, выявленной в пещерах Испании.
Сперва считалось, что древние изображения, выявленные непосредственно в пещерах, появились около 65 тысяч лет назад, однако реальный возраст такой живописи достаточно трудно установить из-за целого перечня факторов. Все потому, что в древности художники картины делали, как правило, минеральными красками, не имеющими в своем составе органики или углерода, посредством которых обычно и устанавливается древность артефактов. Впрочем, в ходе работы ученым все же удалось заметить на рисунках образование тонкой пленки минералов с незначительными вкраплениями атомов урана, которые со временем подвергались распаду, трансформируясь в торий. По скорости вымывания металлов научные работники и сумели более конкретно определить возраст вышеупомянутых изображений.
Фактически, скорость вымывания металлов из пленки предоставила экспертам возможность установить точный возраст наскального творчества. Оказалось, что создано оно в сумме на 20 тысяч лет раньше, чем привыкли полагать прежде. Подобный итог указывает на то, что картины творили неандертальцы.
Сперва считалось, что древние изображения, выявленные непосредственно в пещерах, появились около 65 тысяч лет назад, однако реальный возраст такой живописи достаточно трудно установить из-за целого перечня факторов. Все потому, что в древности художники картины делали, как правило, минеральными красками, не имеющими в своем составе органики или углерода, посредством которых обычно и устанавливается древность артефактов. Впрочем, в ходе работы ученым все же удалось заметить на рисунках образование тонкой пленки минералов с незначительными вкраплениями атомов урана, которые со временем подвергались распаду, трансформируясь в торий. По скорости вымывания металлов научные работники и сумели более конкретно определить возраст вышеупомянутых изображений.
Фактически, скорость вымывания металлов из пленки предоставила экспертам возможность установить точный возраст наскального творчества. Оказалось, что создано оно в сумме на 20 тысяч лет раньше, чем привыкли полагать прежде. Подобный итог указывает на то, что картины творили неандертальцы.
Автор: Марина Вебер