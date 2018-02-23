Ученые раскрыли загадку агрессивной меланомы
Ученым из Германии в ходе проведения исследования удалось раскрыть загадку агрессивной меланомы. Отмечается, что рак кожи представляет собой один из самых сложных типов онкологических заболеваний. Материалы исследования обнародованы на страницах журнала Cancer Cell.
По имеющимся данным, метастазы начинают распространяться по организму очень рано. Если во время не начать лечение, болезнь протечет скоротечно, а пациента ждет неминуемый смертельный исход. Ученые из Берлинской университетской больницы и Берлинского института изучения здоровья попытались объяснить, как именно происходит блокирование всего организма на эпигенетическом уровне.
По словам исследователей, в клетках присутствует механизм, останавливающий давление, то есть развитие опухоли, в том случае, если геном поврежден мутациями. Система эпигенетической маркировки поддерживает так называемый программируемый «глубокий сон» соответствующих клеток. Однако метастазы способны выделять ферменты-диметилазы, снимающие ее.
Анализ 500 проб раковых тканей показал, что в 30% случаев фиксировался повышенный синтез диметилаз. К прекращению роста опухоли приводило изменение активности данных ферментов методами генной инженерии или же химическим путем.
По имеющимся данным, метастазы начинают распространяться по организму очень рано. Если во время не начать лечение, болезнь протечет скоротечно, а пациента ждет неминуемый смертельный исход. Ученые из Берлинской университетской больницы и Берлинского института изучения здоровья попытались объяснить, как именно происходит блокирование всего организма на эпигенетическом уровне.
По словам исследователей, в клетках присутствует механизм, останавливающий давление, то есть развитие опухоли, в том случае, если геном поврежден мутациями. Система эпигенетической маркировки поддерживает так называемый программируемый «глубокий сон» соответствующих клеток. Однако метастазы способны выделять ферменты-диметилазы, снимающие ее.
Анализ 500 проб раковых тканей показал, что в 30% случаев фиксировался повышенный синтез диметилаз. К прекращению роста опухоли приводило изменение активности данных ферментов методами генной инженерии или же химическим путем.
Автор: Валерия Орлова