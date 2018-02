Раскрыты цветовые варианты смартфона Moto G6 Plus

Постепенно производитель предоставляет все больше данных о готовящемся к выходу смартфоне Moto G6 Plus. Теперь появились данные и о том, в каких цветах разработчик предложит потенциальным клиентам свои устройства. Сред доступных вариантов расцветки впоследствии должны присутствовать серебристый, синий, бирюзовый, а также золотистый и белый. При этом источники утверждают, что это, по факту, полная цветовая палитра.В целом же, считают эксперты, внешне Moto G6 Plus имеет много общих черт с предшественником — Moto X4. В базовом варианте смартфон оснастят экраном на 5,93 дюйма, процессором Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ и не менее 32 ГБ ПЗУ. Сзади устройства разместится сдвоенная камера на 12 и 5 Мп, а “фронталка” получит 16 Мп. Емкость батареи Moto G6 Plus достигает 3250 мАч, а стоимость смартфона стартует от 265 долларов.