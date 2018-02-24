На дорожных тестах в Германии замечен обновленный MINI Clubman
Во время прохождения дорожных тестов на территории Германии замечен обновленный MINI Clubman. В частности, хэтчбек от британских разработчиков испытывали на трассах Мюнхена.
Не так давно британский бренд рассекретил MINI Cooper в кузовах кабриолет и хэтчбек, а теперь стало известно, что без рестайлинга не останется и MINI Clubman. Эксперты портала Carscoops сумели заметить авто на трассах Мюнхена в незначительном количестве камуфляжного покрытия, но низкое качество снимков не позволяет рассуждать о деталях экстерьера авто. Однако можно предположить, что у хэтчбека обновится передняя оптика и появится рельефный капот. Кроме того, ожидается наличие других колесных дисков и обновленного логотипа бренда MINI.
В интерьере MINI Clubman эксперты призывают не ожидать существенных обновлений, в салоне появится больше “свежих” элементов и новая мультимедийная система. “Начинка” хэтчбека может тоже обновится, но каких-либо деталей о возможных трансформациях пока от производителя не предоставлялось.
Не так давно британский бренд рассекретил MINI Cooper в кузовах кабриолет и хэтчбек, а теперь стало известно, что без рестайлинга не останется и MINI Clubman. Эксперты портала Carscoops сумели заметить авто на трассах Мюнхена в незначительном количестве камуфляжного покрытия, но низкое качество снимков не позволяет рассуждать о деталях экстерьера авто. Однако можно предположить, что у хэтчбека обновится передняя оптика и появится рельефный капот. Кроме того, ожидается наличие других колесных дисков и обновленного логотипа бренда MINI.
В интерьере MINI Clubman эксперты призывают не ожидать существенных обновлений, в салоне появится больше “свежих” элементов и новая мультимедийная система. “Начинка” хэтчбека может тоже обновится, но каких-либо деталей о возможных трансформациях пока от производителя не предоставлялось.
Автор: Марина Вебер