При ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли два человека
На территории Красноярского края зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным отечественных массмедиа, ссылающихся на экстренные службы города, в результате аварии погибли два человека.
О происшествии под Красноярском стало известно днем пятницы, 23 февраля. Предварительно, на трассе не смогли разминуться микроавтобус и легковой транспорт. По имеющимся сведениям, указанная авария унесла жизни двух человек, также предоставляются данные о по меньшей мере четырех пострадавших. Неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся граждане, а также какого рода травмы они получили.
Не сообщают экстренные службы Красноярского края и о причинах вышеупомянутого ДТП. Сейчас всем пострадавшим гражданам оказывается необходимая помощь. На месте ведут работу стражи порядка и сотрудники медучреждения, также организована соответствующая проверка, по итогам которой может утверждаться процессуальное решение.
О происшествии под Красноярском стало известно днем пятницы, 23 февраля. Предварительно, на трассе не смогли разминуться микроавтобус и легковой транспорт. По имеющимся сведениям, указанная авария унесла жизни двух человек, также предоставляются данные о по меньшей мере четырех пострадавших. Неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся граждане, а также какого рода травмы они получили.
Не сообщают экстренные службы Красноярского края и о причинах вышеупомянутого ДТП. Сейчас всем пострадавшим гражданам оказывается необходимая помощь. На месте ведут работу стражи порядка и сотрудники медучреждения, также организована соответствующая проверка, по итогам которой может утверждаться процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер