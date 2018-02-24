С 1 марта 2018 года на рынке России появится пикап Mercedes-Benz X-Class
Всемирно известный холдинг Mercedes в ближайшее время намерен отправить в Российскую Федерацию новый пикап Mercedes-Benz X-Class, доказательством которого будет принятое на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) авто. В торговых сетях модель появится уже с 1 марта нынешнего года.
Российский покупатель сможет выбрать пикап как полно-, так и с задним приводом, в шести вариантах укомплектованности.
Базисная конфигурация включает в себя 2,3-литровый дизельный агрегат на 163 л.с. с механической трансмиссией. Модели Mercedes-Benz X 250 d и X 250 d 4Matic будут укомплектовываться силовым агрегатом в 190 л.с., парно работающим с автоматизированной КПП.
В принципе пикап будет оснащен достаточно разнообразными функциями, в том числе системой мультимедиа с доступными Wi-Fi и навигацией, функцией Brake Assist, системой контроля обстановки в невидимых зонах Gazer и парктроником.
Российский покупатель сможет выбрать пикап как полно-, так и с задним приводом, в шести вариантах укомплектованности.
Базисная конфигурация включает в себя 2,3-литровый дизельный агрегат на 163 л.с. с механической трансмиссией. Модели Mercedes-Benz X 250 d и X 250 d 4Matic будут укомплектовываться силовым агрегатом в 190 л.с., парно работающим с автоматизированной КПП.
В принципе пикап будет оснащен достаточно разнообразными функциями, в том числе системой мультимедиа с доступными Wi-Fi и навигацией, функцией Brake Assist, системой контроля обстановки в невидимых зонах Gazer и парктроником.
Автор: Богданова Ярослава