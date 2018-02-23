Алина Загитова: Кем является обладательница первой золотой медали на ОИ-2018?
15-летняя Алина Загитова стала первой, кто принес России золотую медаль на Олимпиаде 2018 года, которая проходит на сегодняшний день в Пхёнчхане. Редакция издания «Актуальные новости» предлагает поближе познакомиться с чемпионкой.
Алина Загитова – одна из лучших в мире фигуристок, которая выступает в женской одиночной дисциплине фигурного катания. Несмотря на молодой возраст, спортсменке удалось завоевать множество титулов. Добиться успеха Загитова смогла за счет постоянного стремления к совершенству и упорного труда.
Детство
Загитова родилась 18 мая 2002 году в Ижевске, она была первым ребенком в семье. Родители вспоминают, что почти месяц новорожденная жила без имени, поскольку мама и папа очень трепетно относились к данному вопросу. Однажды по телевизору они увидели выступление гимнастки Алины Кабаевой. Именно этим именем родители решили назвать новорожденную, поскольку оно «тает на устах и отражает натуру».
Отцом Загитовой является Ильназ Насихович, тренер хоккейной команды. Все эти годы он служит примером для своих дочерей – старшей Алины и младшей – Сабины. Мать олимпийской чемпионки всю жизнь мечтала о спортивной карьере, но свои планы она решила реализовать в детях.
Многие профессиональные спортсмены рассказывают, что в детстве их лишали многих благ, родители ограничивали свободу, подавляли многие желания. Практически каждый день они посещали изнурительные тренировки. Что касается детства Алины Загитовой, то оно прошло совершено по-другому. В частности, занятия на льду превратились для девочки в хобби выходного дня. Со стороны взрослых отсутствовали какие-либо принуждения. Заниматься фигурным катанием действующая олимпийская чемпионка начала в пять лет. Будучи маленькой, она не раз бросала коньки и отказывалась становиться на лед. Окончательное решение по поводу своего дальнейшего занятия Загитова приняла в 7 лет.
В 2007 году стартовали тренировки маленькой спортсменки в альметьевском дворце спорта «Юбилейный». Вплоть до 2015 года Алина Загитова занималась в Ижевской ДЮШС. Первые тренера вложили в фигуристку много сил, она получила достойную базу.
Расцвет карьеры
Спортсмен постоянно нуждается в конкуренции для появления прогресса. Однажды настало то время, когда Загитова стала лучшей в городе. Тогда родители приняли единственно правильное решение – 13-летняя девочка переехала в Москву вместе с бабушкой.
Поворотным моментом в судьбе спортсменки стало знакомство с Этери Георгиевной Тутберидзе. Она является одной из самых востребованных российских тренеров по фигурному катанию. К ней обычно выстраивается очередь из молодых талантов. В Алине Загитовой тренер сразу разглядела огромный потенциал. Однако после зачисления в команду через три месяца юная спортсменка была отчислена. Как рассказывала Тутберидзе, фигуристка не могла принять ее методы преподавания. Для тренера важно, чтобы ее подопечные работали исключительно сами, а не ждали замечаний наставника. В данной ситуации Загитова предпочла выбрать клуб ЦСО «Самбо-70» и группу Анны Царевой.
В дальнейшем уроженку Ижевска ждали две серьёзные травмы. Принять участие в Спартакиаде ей помешала сломанная рука. Впоследствии Загитова повредила еще и стопу. После этого спортсменке пришлось заново учиться кататься на коньках и вообще ходить. В связи с травмой родители решили забрать дочь на время в Ижевск. Узнав об этом, Тутберидзе предложила юной спортсменке попробовать поработать с ней еще раз, и девочка дала согласие.
Спортивные достижения
В январе 2016 года Алина Загитова принимала участие в мировом Чемпионате среди юниоров. Членов жюри буквально поразила ее пластичность и сложная программа, состоящая из прыжков и каскадов. Тогда Загитовой удалось занять девятое место, но этот результат оказался неплохим стартом для начала профессиональной карьеры.
Во Франции с уверенным прокатом фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при. Успешно она преодолела подобный турнир в Словении, где Загитова стала обладательницей бронзовой медали. Эти два выступление обеспечили фигуристке участие в финальных соревнованиях юниорского Гран-при. В Марселе спортсменка откатала свою программу настолько уверенно, что у ее соперников совершенно не осталось шансов на победу. Конец 2016 года ознаменовался получением серебряной медали, полученной на Чемпионате России. В 2017 году Алина Загитова получила «золото» среди юниоров в РФ.
В феврале 2017 года спортсменка приняла участие в Олимпийском фестивале в Турции, там ей удалось занять первое место. Спустя месяц она вошла в число призеров юниорского чемпионата в Тайбэе. Сентябрь прошлого года ознаменовался для Загитовой выступлением на первичном взрослом соревновании. Речь идет о Кубке Ломбардии, где она снова оказалась первой.
В Китае Загитова получила золото после великолепного исполнения произвольной программы «Дон Кихот». Номер состоял из прыжковых элементов и был наполнен скачкообразным ритмом. В конце 2017 года Загитовой присудили звание чемпионки России, чемпионки Европы, мастера спорта России международного класса.
Личная жизнь
В Москве фигуристка живет с бабушкой, а родители и младшая сестра – в Ижевске. В ближайшем будущем Загитова планирует получить высшее образование в сфере спорта. Бабушка является для нее поддержкой и опорой, а также первым критиком. Спортсменка рассказала, что видит себя руководителем ресторана японской кухни.
Загитова является активным пользователем социальных сетей, она регулярно делится с подписчиками фотографиями с тренировок и отдыха. Спортсменка не боится экспериментировать со стилем в одежде и макияжем. Ее особенностью являются черные стрелки на глазах.
Олимпийские игры в Пхёнчхане
На Олимпийских играх, которые в этом году проводятся в южнокорейском Пхёнчхане, Алина Загитова стала первой, кто принес в копилку России золотую медаль. Спортсменка отлично откатала короткую и произвольную программу. Ее выступление судьи оценили в 239,57. Второе место по данным дисциплинам заняла 18-летняя Евгения Медведева с результатом 238,23 баллов.
Стоит отметить, что обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.
Алина Загитова – одна из лучших в мире фигуристок, которая выступает в женской одиночной дисциплине фигурного катания. Несмотря на молодой возраст, спортсменке удалось завоевать множество титулов. Добиться успеха Загитова смогла за счет постоянного стремления к совершенству и упорного труда.
Детство
Загитова родилась 18 мая 2002 году в Ижевске, она была первым ребенком в семье. Родители вспоминают, что почти месяц новорожденная жила без имени, поскольку мама и папа очень трепетно относились к данному вопросу. Однажды по телевизору они увидели выступление гимнастки Алины Кабаевой. Именно этим именем родители решили назвать новорожденную, поскольку оно «тает на устах и отражает натуру».
Отцом Загитовой является Ильназ Насихович, тренер хоккейной команды. Все эти годы он служит примером для своих дочерей – старшей Алины и младшей – Сабины. Мать олимпийской чемпионки всю жизнь мечтала о спортивной карьере, но свои планы она решила реализовать в детях.
Многие профессиональные спортсмены рассказывают, что в детстве их лишали многих благ, родители ограничивали свободу, подавляли многие желания. Практически каждый день они посещали изнурительные тренировки. Что касается детства Алины Загитовой, то оно прошло совершено по-другому. В частности, занятия на льду превратились для девочки в хобби выходного дня. Со стороны взрослых отсутствовали какие-либо принуждения. Заниматься фигурным катанием действующая олимпийская чемпионка начала в пять лет. Будучи маленькой, она не раз бросала коньки и отказывалась становиться на лед. Окончательное решение по поводу своего дальнейшего занятия Загитова приняла в 7 лет.
В 2007 году стартовали тренировки маленькой спортсменки в альметьевском дворце спорта «Юбилейный». Вплоть до 2015 года Алина Загитова занималась в Ижевской ДЮШС. Первые тренера вложили в фигуристку много сил, она получила достойную базу.
Расцвет карьеры
Спортсмен постоянно нуждается в конкуренции для появления прогресса. Однажды настало то время, когда Загитова стала лучшей в городе. Тогда родители приняли единственно правильное решение – 13-летняя девочка переехала в Москву вместе с бабушкой.
Поворотным моментом в судьбе спортсменки стало знакомство с Этери Георгиевной Тутберидзе. Она является одной из самых востребованных российских тренеров по фигурному катанию. К ней обычно выстраивается очередь из молодых талантов. В Алине Загитовой тренер сразу разглядела огромный потенциал. Однако после зачисления в команду через три месяца юная спортсменка была отчислена. Как рассказывала Тутберидзе, фигуристка не могла принять ее методы преподавания. Для тренера важно, чтобы ее подопечные работали исключительно сами, а не ждали замечаний наставника. В данной ситуации Загитова предпочла выбрать клуб ЦСО «Самбо-70» и группу Анны Царевой.
В дальнейшем уроженку Ижевска ждали две серьёзные травмы. Принять участие в Спартакиаде ей помешала сломанная рука. Впоследствии Загитова повредила еще и стопу. После этого спортсменке пришлось заново учиться кататься на коньках и вообще ходить. В связи с травмой родители решили забрать дочь на время в Ижевск. Узнав об этом, Тутберидзе предложила юной спортсменке попробовать поработать с ней еще раз, и девочка дала согласие.
Спортивные достижения
В январе 2016 года Алина Загитова принимала участие в мировом Чемпионате среди юниоров. Членов жюри буквально поразила ее пластичность и сложная программа, состоящая из прыжков и каскадов. Тогда Загитовой удалось занять девятое место, но этот результат оказался неплохим стартом для начала профессиональной карьеры.
Во Франции с уверенным прокатом фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при. Успешно она преодолела подобный турнир в Словении, где Загитова стала обладательницей бронзовой медали. Эти два выступление обеспечили фигуристке участие в финальных соревнованиях юниорского Гран-при. В Марселе спортсменка откатала свою программу настолько уверенно, что у ее соперников совершенно не осталось шансов на победу. Конец 2016 года ознаменовался получением серебряной медали, полученной на Чемпионате России. В 2017 году Алина Загитова получила «золото» среди юниоров в РФ.
В феврале 2017 года спортсменка приняла участие в Олимпийском фестивале в Турции, там ей удалось занять первое место. Спустя месяц она вошла в число призеров юниорского чемпионата в Тайбэе. Сентябрь прошлого года ознаменовался для Загитовой выступлением на первичном взрослом соревновании. Речь идет о Кубке Ломбардии, где она снова оказалась первой.
В Китае Загитова получила золото после великолепного исполнения произвольной программы «Дон Кихот». Номер состоял из прыжковых элементов и был наполнен скачкообразным ритмом. В конце 2017 года Загитовой присудили звание чемпионки России, чемпионки Европы, мастера спорта России международного класса.
Личная жизнь
В Москве фигуристка живет с бабушкой, а родители и младшая сестра – в Ижевске. В ближайшем будущем Загитова планирует получить высшее образование в сфере спорта. Бабушка является для нее поддержкой и опорой, а также первым критиком. Спортсменка рассказала, что видит себя руководителем ресторана японской кухни.
Загитова является активным пользователем социальных сетей, она регулярно делится с подписчиками фотографиями с тренировок и отдыха. Спортсменка не боится экспериментировать со стилем в одежде и макияжем. Ее особенностью являются черные стрелки на глазах.
Олимпийские игры в Пхёнчхане
На Олимпийских играх, которые в этом году проводятся в южнокорейском Пхёнчхане, Алина Загитова стала первой, кто принес в копилку России золотую медаль. Спортсменка отлично откатала короткую и произвольную программу. Ее выступление судьи оценили в 239,57. Второе место по данным дисциплинам заняла 18-летняя Евгения Медведева с результатом 238,23 баллов.
Стоит отметить, что обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.
Автор: Валерия Орлова