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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
В юго-восточной части Москвы автомобиль осуществил наезд на пешехода. Сведения о происшествии предоставляет канал РЕН ТВ, ссылаясь при этом на заявления очевидцев указанных событий.

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода


Данные о происшествии появились в СМИ днем пятницы, 23 февраля. Предварительно, в районе Новороссийской улицы Москвы водитель авто не успел вовремя среагировать на пешехода, вследствие чего был допущен наезд. Неизвестно, при каких обстоятельствах отмечен инцидент, однако очевидцы утверждают, что после содеянного владелец авто не стал останавливать транспорт и оказывать помощь потерпевшем. Напротив, неизвестный предпочел скрыться.

Данных о том, какие травмы получил пешеход, в распоряжении СМИ нет. В полиции Москвы от комментариев на этот счет также воздержались, но отметили, что сейчас занимаются проверкой указанной информации, после чего будут делаться официальные заявления.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:24
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