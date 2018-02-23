В МЧС рассказали о ледовой обстановке в Москве
Сотрудники МЧС рассказали о ледовой обстановке в Москве по состоянию на пятницу, 23 февраля. Об этом сообщает издание iReactor.
По имеющимся данным, практически во всех районах российской столицы лед является твердым. Если говорить об уровне воды, то только у Химкинского водохранилища специалисты зафиксировали пониженную норму.
Для каждого водоема специалисты установили максимальное количество людей, которым разрешено находиться в зоне переправ. В частности, на территории живописной бухты «Рублево», расположившейся на Москве-реке, могут пребывать одновременно 50 людей. Что касается Руслового пруда (Елизарово, Подмосковье), то там показатель составляет 3 человека.
Сотрудники оперативных ведомств стараются заблаговременно предупредить жителей и гостей Москвы обо всех погодных изменениях.
По имеющимся данным, практически во всех районах российской столицы лед является твердым. Если говорить об уровне воды, то только у Химкинского водохранилища специалисты зафиксировали пониженную норму.
Для каждого водоема специалисты установили максимальное количество людей, которым разрешено находиться в зоне переправ. В частности, на территории живописной бухты «Рублево», расположившейся на Москве-реке, могут пребывать одновременно 50 людей. Что касается Руслового пруда (Елизарово, Подмосковье), то там показатель составляет 3 человека.
Сотрудники оперативных ведомств стараются заблаговременно предупредить жителей и гостей Москвы обо всех погодных изменениях.
Автор: Валерия Орлова