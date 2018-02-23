В Москве 8-месячная девочка получила сильный ожог от батареи
В столице России произошел несчастный случай: девочка 8-ми месяцев получила сильный ожог. Причиной травмы стала батарея отопления. Данный инцидент случился неделю назад, 16 февраля.
Девочка была госпитализирована только в четверг, 22 февраля. У малышки диагностировали инфекционный ожог на лица и руке. Ее мать рассказала, что ребенок обжегся из-за того, что его кроватка стояла близко к батарее.
На данный момент продолжается проверка по факту случившегося.
Девочка была госпитализирована только в четверг, 22 февраля. У малышки диагностировали инфекционный ожог на лица и руке. Ее мать рассказала, что ребенок обжегся из-за того, что его кроватка стояла близко к батарее.
На данный момент продолжается проверка по факту случившегося.
Автор: Дрокина Татьяна