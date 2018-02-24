Во время съемок дебютного клипа Марина Мексика травмировала ногу
В процессе съемок своего дебютного клипа Марина Мексика травмировала ногу. На площадке в тот время вели дежурство врачи, которые оперативно оказали помощь бывшей участнице проекта “Дом-2”.
Не так давно Марина Мексика решила попробовать свои силы в новом направлении, а именно в музыке. Экс-участница “Дома-2” убеждена, что для покорения шоу-бизнеса у нее имеются привлекательные внешние параметры и, кроме того, хороший голос. Такой набор качеств поможет ей стать не менее популярной, нежели Ольга Бузова. Впрочем, съемки дебютного клипа стартовали не слишком удачно, и в процессе Мексика травмировала ногу.
В частности, теледива неудачно упала во время исполнения танца, что требовалось для видеоработы. Звезда “Дома-2” испугалась, что у нее перелом, но медики смогли обнаружить лишь не представляющий опасности ушиб. Из-за указанного происшествия съемки ролика пришлось перенести на пару дней.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что Марина Мексика в очередной раз решилась на ринопластику носа.
Не так давно Марина Мексика решила попробовать свои силы в новом направлении, а именно в музыке. Экс-участница “Дома-2” убеждена, что для покорения шоу-бизнеса у нее имеются привлекательные внешние параметры и, кроме того, хороший голос. Такой набор качеств поможет ей стать не менее популярной, нежели Ольга Бузова. Впрочем, съемки дебютного клипа стартовали не слишком удачно, и в процессе Мексика травмировала ногу.
В частности, теледива неудачно упала во время исполнения танца, что требовалось для видеоработы. Звезда “Дома-2” испугалась, что у нее перелом, но медики смогли обнаружить лишь не представляющий опасности ушиб. Из-за указанного происшествия съемки ролика пришлось перенести на пару дней.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что Марина Мексика в очередной раз решилась на ринопластику носа.
Автор: Марина Вебер