"Заряженный" SEAT Leon CUPRA R ST получил спецверсию
Сотрудники компании SEAT готовятся презентовать спецверсию «заряженного» седана, получившего название Leon Cupra R ST. Автомобиль будет официально представлен в рамках Женевского автошоу, которое начнет свою работу в марте.
SEAT Leon CUPRA R ST недавно пополнил линейку высокопроизводительных транспортных средств. Седан отличается рестайлинговым интерьером и экстерьером. В частности, модель обзавелась новыми акцентами и деталями.
Под капотом универсала расположен четырёхцилиндровый движок на 2 литра, способный выдавать 300 лошадиных сил. В паре с двигателем будет осуществлять работу роботизированная коробка передач. О приводе пока ничего не говорится.
Динамические характеристики специальной версии Leon Cupra R ST производитель рассекретит в ходе презентации. Новинка поступит в продажу в конце нынешнего года.
SEAT Leon CUPRA R ST недавно пополнил линейку высокопроизводительных транспортных средств. Седан отличается рестайлинговым интерьером и экстерьером. В частности, модель обзавелась новыми акцентами и деталями.
Под капотом универсала расположен четырёхцилиндровый движок на 2 литра, способный выдавать 300 лошадиных сил. В паре с двигателем будет осуществлять работу роботизированная коробка передач. О приводе пока ничего не говорится.
Динамические характеристики специальной версии Leon Cupra R ST производитель рассекретит в ходе презентации. Новинка поступит в продажу в конце нынешнего года.
Автор: Валерия Орлова