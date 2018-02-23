Ольга Бузова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества голым фото
Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок пост в своем Instagram. Скандально известная поп-исполнительница и ведущая решила таким образом поздравить всех российских мужчин с Днем защитника Отечества, который традиционно празднуют 23 февраля.
Под своим фото, на котором декольте Бузовой прикрывают только ее руки, знаменитость оставила поздравительный комментарий. Она написала: "Мужчины, поздравляю всех с праздником, берегите и защищайте нас. Пусть мы рядом с вами будем чувствовать себя принцессами".
Под своим фото, на котором декольте Бузовой прикрывают только ее руки, знаменитость оставила поздравительный комментарий. Она написала: "Мужчины, поздравляю всех с праздником, берегите и защищайте нас. Пусть мы рядом с вами будем чувствовать себя принцессами".
Автор: Дрокина Татьяна