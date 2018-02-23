В Ленобласти мертвой в квартире обнаружена голая женщина
В одной из квартир на территории Ленобласти мертвой найдена женщина. Отечественные СМИ со ссылкой на экстренные службы населенного пункта Бор отмечают, что в момент обнаружения покойная была голой.
Инцидент отмечен в Ленобласти накануне, когда в полицию обратился местный житель. Он проинформировал стражей порядка, что, проходя мимо квартиры соседки, обратил внимание на приоткрытую дверь. Кроме того, через нее виднелись торчащие женские ноги. Прибывшие на вызов сотрудники органов правопорядка после попадания в жилплощадь обнаружили там не подававшую признаков жизни гражданку, на которой отсутствовала какая-либо одежда.
Причины смерти жительницы Ленобласти источниками не разглашаются, поскольку для точных выводов потребуется проведение судмедэкспертизы. Неизвестно, имелись ли на теле покойной следы, указывающие на насильственный характер кончины. Сейчас непосредственно по факту случившегося проводится проверка, впоследствии может также утверждаться процессуальное решение.
Инцидент отмечен в Ленобласти накануне, когда в полицию обратился местный житель. Он проинформировал стражей порядка, что, проходя мимо квартиры соседки, обратил внимание на приоткрытую дверь. Кроме того, через нее виднелись торчащие женские ноги. Прибывшие на вызов сотрудники органов правопорядка после попадания в жилплощадь обнаружили там не подававшую признаков жизни гражданку, на которой отсутствовала какая-либо одежда.
Причины смерти жительницы Ленобласти источниками не разглашаются, поскольку для точных выводов потребуется проведение судмедэкспертизы. Неизвестно, имелись ли на теле покойной следы, указывающие на насильственный характер кончины. Сейчас непосредственно по факту случившегося проводится проверка, впоследствии может также утверждаться процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер