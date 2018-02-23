В Аргентине собака 10 лет прожила на могиле хозяина и умерла там же
В Аргентине, после смерти хозяина, собака 10 лет до самой своей смерти грустила на его могиле. В возрасте 15 лет она умерла от болезни почек.
Немецкую овчарку звали Капитаном, в 2005 году в городе Вилья Карлос Пас еще живой на тот момент владелец подарил ее своему сыну. В 2006 году отец неожиданно умирает, когда родственники вернулись с церемонии похорон, то не обнаружили дома овчарки. Они не знали где ее искать и жива ли она, но через некоторое время им нужно было проведать могилу и там они нашли «пропажу». По поведению Капитана было видно, что он не смирится с потерей Мигеля Гузмана, собака все время скулила и выла, как бы оплакивая умершего.
Каким образом животному удалось найти место погребения никто не знает. По свидетельству директора кладбища, пес рыскал по могилам и в конце концов нашел нужную, его подкармливали все время до кончины.
Немецкую овчарку звали Капитаном, в 2005 году в городе Вилья Карлос Пас еще живой на тот момент владелец подарил ее своему сыну. В 2006 году отец неожиданно умирает, когда родственники вернулись с церемонии похорон, то не обнаружили дома овчарки. Они не знали где ее искать и жива ли она, но через некоторое время им нужно было проведать могилу и там они нашли «пропажу». По поведению Капитана было видно, что он не смирится с потерей Мигеля Гузмана, собака все время скулила и выла, как бы оплакивая умершего.
Каким образом животному удалось найти место погребения никто не знает. По свидетельству директора кладбища, пес рыскал по могилам и в конце концов нашел нужную, его подкармливали все время до кончины.
Автор: Северов Андрей