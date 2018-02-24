Ольга Бузова и Мария Погребняк спорят, кто из них красивее
Две подруги Ольга Бузова и Мария Погребняк спорят, кто их них является более красивой. Об этом рассказала звезда телепроекта «Дома-2» на своей странице в социальной сети Instagram.
Бузова познакомилась с Марией Погребняк, когда состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Последняя училась в одном классе с ним и со своим супругом Павлом Погребняком. Оба мужчины являются спортсменами. Тарасов представляет столичный «Локомотив», а его друг – «Спартак».
Погребняк стала одной из немногих, кто поддерживал Бузову во время тяжелого бракоразводного процесса. Напомним, что с Дмитрием Тарасовым теледива официально разорвала отношения 30 декабря 2016 года. В канун праздника ведущая лежала в съёмной квартире и плакала.
Недавно две подруги встретились на дне рождении у общей знакомой. Для выхода в свет и Бузова, и Погребняк выбрали шикарные вечерние платья.
«Решаем, кто из нас красивее», - подписала публикацию певица. На фото две подруги смотрят друг на друга и практически не улыбаются. Кроме этого, Бузова призналась, что очень любит Марию Погребняк. В комментариях под постом пользователи начали высказывать своё мнение, по поводу того, кто из знаменитостей получился красивее на обнародованном снимке.
Бузова познакомилась с Марией Погребняк, когда состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Последняя училась в одном классе с ним и со своим супругом Павлом Погребняком. Оба мужчины являются спортсменами. Тарасов представляет столичный «Локомотив», а его друг – «Спартак».
Погребняк стала одной из немногих, кто поддерживал Бузову во время тяжелого бракоразводного процесса. Напомним, что с Дмитрием Тарасовым теледива официально разорвала отношения 30 декабря 2016 года. В канун праздника ведущая лежала в съёмной квартире и плакала.
Недавно две подруги встретились на дне рождении у общей знакомой. Для выхода в свет и Бузова, и Погребняк выбрали шикарные вечерние платья.
«Решаем, кто из нас красивее», - подписала публикацию певица. На фото две подруги смотрят друг на друга и практически не улыбаются. Кроме этого, Бузова призналась, что очень любит Марию Погребняк. В комментариях под постом пользователи начали высказывать своё мнение, по поводу того, кто из знаменитостей получился красивее на обнародованном снимке.
Автор: Валерия Орлова