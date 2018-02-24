Компания Samsung создала человекоподобного робота Saram
Разработчики известного южнокорейского холдинга Samsung объявили о завершении создания эксклюзивной модели робота, похожего на человека, названного Saram. Машину, оснащенную искусственным интеллектом в паре с силой андроида, намерены использовать на складах и предприятиях в качестве подъемника тяжелых, нестандартных грузов.
По словам конструкторов, робот создан исключительно с практичной точки зрения, и во всеобщее потребление пока выпускаться не будет. Но создатели не исключают перспективы, что в свое время такие роботы будут присущи на всех производственных рынках, в том числе домашнем обиходе.
Примечательно, что компания занимается разработкой робота, который будет перемещаться по вертикальным поверхностям. Руководство планирует запустить массовое изготовление роботов, сделав этот проект первостепенным, наравне с производством мобильных гаджетов и техники для быта.
По словам конструкторов, робот создан исключительно с практичной точки зрения, и во всеобщее потребление пока выпускаться не будет. Но создатели не исключают перспективы, что в свое время такие роботы будут присущи на всех производственных рынках, в том числе домашнем обиходе.
Примечательно, что компания занимается разработкой робота, который будет перемещаться по вертикальным поверхностям. Руководство планирует запустить массовое изготовление роботов, сделав этот проект первостепенным, наравне с производством мобильных гаджетов и техники для быта.
Автор: Богданова Ярослава