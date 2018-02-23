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В шоу “Голос. Дети” прошла незрячая певица из Казани Олеся Машейко
Олеся Машейко, юная незрячая певица из Казани, сумела пройти отбор и стать участницей шоу “Голос. Дети”. Выступать впечатлившая членов жюри девочка будет в команде Валерия Меладзе.

В шоу “Голос. Дети” прошла незрячая певица из Казани Олеся Машейко


В рамках отборочного этапа, предполагающего “слепое” прослушивание, юная исполнительница решила представить композицию “Грею счастье внутри” певицы Елки. Несмотря на то, что девочке всего 11 лет, она сумела впечатлить членов жюри “Голоса. Дети”. Некоторым Машейко уже известна, поскольку принимала участие в фестивале “Добрая волна”. Выбрать жительницу Казани решил Валерий Меладзе, который едва сдерживал слезы, поворачивая свое кресло.

Притом сама юная певица не сразу поняла, к кому в команду попала, ведь глаза ее скрывались за очками. Зрения Олеся Машейко лишилась еще в детстве, и узнав, что ее выбрал Меладзе, была очень счастлива, отмечая, что именно об этом и мечтала. Поддержать юное дарование приехали многие родственники, и их присутствие помогло 11-летней жительнице Казани поразить судей “Голоса”.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:20
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