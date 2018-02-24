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Космонавт МКС Антон Шкаплеров сфотографировал один из самых древних кратеров от астероида
Космонавт Антон Шкаплеров, в данный момент находищайся на МКС, сфотографировал один из самых древних кратеров от астероида. Снимок был сделан в процессе полета в космосе. Он выложил его на страницу в Instagram.

Космонавт МКС Антон Шкаплеров сфотографировал один из самых древних кратеров от астероида


На фото запечатлено Маникуаганское водохранилище, или озеро Маникуаган, которое расположено среди леса на канадском Лабрадоре. Из космоса видно, что водоем необычный. Это кольцеобразное озеро, со всех сторон охваченное большим островом, имеющим диаметр в 70 км.

Как уточняет Шкаплеров, Маникуаган появилось порядка 214 млн лет назад. В то время упал большой астероид, оставивший после себя кратер. Считается, что он является пятым по габаритам кратером на планете. Помимо этого, он является также одним из старейших.

Стоит отметить, что на странице космонавта в Instagram есть много фотографий из космоса. Он снимает интересные места, а затем публикует их и рассказывает о них.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 06:00
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