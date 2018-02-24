В Call of Duty: WWII пройдут бесплатные выходные
На выходных пользователи ПК смогут бесплатно поиграть в Call of Duty: WWII. Новая акция стартовала в интернет-магазине Steam.
До 26 февраля у всех желающих есть возможность попробовать свои силы в многопользовательском режиме шутера. Весь процесс, полученный на бесплатных выходных, будет перенесен в гейм после его приобретения.
К слову, разработчики готовы сделать скидку на покупку Call of Duty: WWII. На выходных гейм можно приобрести за 1299 рублей.
До 26 февраля у всех желающих есть возможность попробовать свои силы в многопользовательском режиме шутера. Весь процесс, полученный на бесплатных выходных, будет перенесен в гейм после его приобретения.
К слову, разработчики готовы сделать скидку на покупку Call of Duty: WWII. На выходных гейм можно приобрести за 1299 рублей.
Автор: Валерия Орлова